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Строительство "Северного потока-2" в водах Дании начнется 25 января

Автор: Роман Тверденко

Строительство газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании должно начаться 25 января. Оно продолжится до конца мая.

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Об этом сообщает Ria.ru со ссылкой на график строительства трубопровода.

Строительство будет проводить трубоукладочное судно "Фортуна" вместе с судами "Артемис" и "Мурман". Перед стартом строительства уже с 15 января проводятся подготовительные и тестовые работы на месте.

Прокладывание труб в водах Дании продлится до последней недели мая, после чего процесс продолжится в водах Германии до конца июня.

Ранее издание Bloomberg писало, что первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

Тем временем, США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

В то же время, в Германии продлили компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток-2". Такое решение приняло Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии.

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