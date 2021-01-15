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Германия продлила разрешение на доукладку "Северного потока-2"

Германия, Пятница 15 января 2021 11:40
Германия продлила разрешение на доукладку "Северного потока-2"
Фото: "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Германии продлили компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток-2". Такое решение приняло Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ведомство... выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии на участке в примерно 16,5 и 13,9 километров во временном промежутке между концом сентября и концом мая", - указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода, которое должно было состоятся сегодня. Компании нужно проверить техническое состояние оборудования.

Nord Stream 2 полагает, что сможет объявить новую дату возобновления работ в конце января или начале февраля.

Издание Bloomberg писало, что первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

Как писало РБК-Украина, США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

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