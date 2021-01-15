Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії розпочнеться 25 січня

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Данії має розпочатися 25 січня. Воно триватиме до кінця травня.

Про це повідомляє Ria.ru з посиланням на графік будівництва трубопроводу.

Будівництво буде проводити трубоукладочное судно "Фортуна" разом з судами "Артеміс" і "Мурман". Перед стартом будівництва вже з 15 січня проводяться підготовчі та тестові роботи на місці.

Прокладання труб у водах Данії триватиме до останньої неділі травня, після чого процес продовжиться у водах Німеччини до кінця червня.

Раніше видання Bloomberg писало, що першу з двох гілок "Північного потоку-2" планують добудувати у першій половині року. Орієнтовний термін - у червні.

Тим часом, США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

У той же час, в Німеччині продовжили компанії Nord Stream 2 дозвіл на прокладку трубопроводу "Північний потік-2". Таке рішення прийняло Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії Німеччини.