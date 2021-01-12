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В Швеции ожидают, что Байден будет большим противником "Северного потока-2", чем Трамп

Вторник 12 января 2021 06:19
В Швеции ожидают, что Байден будет большим противником "Северного потока-2", чем Трамп
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Политика избранного президента США Джо Байдена относительно российского газопровода "Северный поток-2" может быть более решительной, чем его предшественника Дональда Трампа. На изменение позиции США в этом деле ничего не указывает.

Об этом пишет "Польское радио" со ссылкой на "Svenska Dagensbladet".

"Ничего не указывает на изменение позиции США по делу Nord Stream 2. Наоборот: Джо Байден, если это вообще возможно, будет большим противником этого проекта, чем Дональд Трамп", - пишет издание.

Издание поясняет, что Байден, когда был вице-президентом в администрации Барака Обамы, предостерегал перед зависимостью Европы от газа из России.

Во время дискуссии о "Северном потоке-2" с властью Швеции 2016 года Байден публично говорил, что этот спорный проект позволит России обойти Украину в поставках газа в Европу и усложнит европейцам уменьшение зависимости от газа с этого направления, а лучшей альтернативой является сжиженный газ из США.

"Svenska Dagensbladet" указывает, что Байден убеждал правительство Швеции выступить против "Северного потока-2". Однако, шведы дали согласие на прокладку газопровода в своей эксклюзивной экономической зоне.

Напомним, 11 января российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" оставило место строительства газопровода "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что 1 января, сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает в себя положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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