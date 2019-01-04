Будівництво "Північного потоку-2" вбиває Україну, - МЗС Польщі

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович переконаний, що Україна втратить серйозні прибутки від транзиту газу

Міністер закордонних справ Польщі Яцек Чапутович переконаний, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" загрожує національній безпеці України та позбавляє її захисту перед черговою російською агресією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломата в інтерв'ю Handelsblatt.

Чапутович також переконаний, що підтримка будівництва "Північного потоку-2" суперечить меті запровадження санкцій проти РФ.

"Газопровід руйнує наслідки санкцій, "Північний потік-2" вбиває Україну. Коли транзит російського газу територією України буде припинений, ця країна втратить не тільки серйозні прибутки, але перш за все гарантію захисту перед черговою російською агресією", - сказав міністр.

Також дипломат наголошує, що підтримка Німеччиною будівництва газопроводу свідчить про антиєвропейську позицію країни.

"Польща, США і Європейська комісія представляють тут проєвропейську позицію, Німеччина – антиєвропейську. Німеччина часто думає, що європейська позиція тотожна з німецькою, але у випадку з "Північним потоком" це не так", – зазначив Чапутович.

Нагадаємо, Чапутович запропонував змінити нормандський формат, долучивши до переговорів ЄС та США.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що санкції проти Російської Федерації необхідно залишити та посилити після детального аналізу. Він зауважив, що не розуміє підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2" та весь час дискутує через це зі своїми європейськими колегами.