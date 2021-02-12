Строительство "Северного потока-2" приостановили до следующей недели

Компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство газопровода "Северный поток - 2" на следующей неделе. Работы по строительству были прерваны из-за непогоды.

Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как отметило здание, компания намерена завершить строительство газопровода до конца 2021 года.

"Непогода остановила строительство "Северный поток - 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет", - говорится в сообщении.

На прошлых выходных российское судно "Фортуна" начало укладку газопровода в водах Дании, однако работы приостановили из-за шторма и холодного фронта.

Напомним, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" укладывает участок в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

Из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Германия выступает за то, чтобы этот проект был завершен. В частности, министр иностранных дел Хайко Маас считает, что отказ от газопровода подтолкнет Российскую Федерацию к Китаю с геополитической точки зрения.

Заявленная мощность "Северного потока-2" составляет около 55 млрд кубометров в год. Украина опасается, что запуск газопровода может лишить ее транзита российского газа в Европу. Работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов, однако через год строительство возобновилось.