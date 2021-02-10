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Маас: отказ от "Северного потока-2" подтолкнет Россию к Китаю

Новина українською → Берлин, Среда 10 февраля 2021 17:57
Маас: отказ от "Северного потока-2" подтолкнет Россию к Китаю Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил введения персональных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Однако, по его словам, Берлину не следует втягивать в это дело "Северный поток-2".

Об этом шла речь во время сегодняшнего выступления Мааса в немецком парламенте, передает Devdiscourse.

Как пояснил немецкий министр, отказ от завершения строительства "Северного потока-2" просто подтолкнет Россию к Китаю.

"Те, кто имеет сомнения относительно "Северного потока-2", должны учитывать, по крайней мере, с геостратегической точки зрения, какие последствия это будет иметь и что это будет значить для влияния Европы на Россию", - сказал Маас немецким законодателям.

Он добавил, что это же самое касается и идеи "отделения" от Китая.

"Должно быть абсолютно понятно, к чему это приведет с геостратегической точки зрения: это будет сближать Россию и Китай", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня польский посол призвал ЕС запретить "Северный поток-2" в ответ на враждебную политику России.

Кроме того, страны Балтии и Польша начали подготовку пакета санкций против России из-за Навального.

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Новости Украины В мире Германия Навальный Северный поток-2 Хайко Маас Санкции против России
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