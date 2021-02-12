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Будівництво "Північного потоку-2" призупинили до наступного тижня

Новость на русском → Москва, П'ятниця 12 лютого 2021 14:37
Будівництво "Північного потоку-2" призупинили до наступного тижня Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

Компанія Nord Stream 2 AG планує відновити будівництво газопроводу "Північний потік - 2" на наступному тижні. Роботи по будівництву були перервані через негоду.

Про це повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

На минулих вихідних російське судно "Фортуна" початок укладання газопроводу у водах Данії, однак роботи призупинили через шторм і холодного фронту.

"Негода зупинила будівництво "Північний потік - 2" лише на короткий час, вже на наступному тижні роботи повинні поновитися. Консорціум сповнений рішучості довести до кінця багатомільярдний проект, і мало хто сумнівається, що це відбудеться", - йдеться в повідомленні.

Як зазначило будинок, компанія має намір завершити будівництво газопроводу до кінця 2021 року.

Нагадаємо, оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" укладає ділянку в територіальних водах Данії. Планується завершити роботи на цій ділянці у квітні.

Із загальної протяжності 2 460 км вже укладено понад 2 300 км трубопроводу. Залишилося завершити укладання близько 120 км у водах Данії та понад 28 км - у водах Німеччини.

Німеччина виступає за те, щоб цей проект був завершений. Зокрема, міністр закордонних справ Гайко Маас вважає, що відмова від газопроводу підштовхне Російську Федерацію до Китаю з геополітичної точки зору.

Заявлена потужність "Північного потоку-2" складає близько 55 млрд кубометрів на рік. Україна побоюється, що запуск газопроводу може позбавити її транзиту російського газу в Європу. Роботи були припинені у грудні 2019 року через санкції Сполучених Штатів, проте через рік будівництво відновилося.

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