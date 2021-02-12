Будівництво "Північного потоку-2" призупинили до наступного тижня

Компанія Nord Stream 2 AG планує відновити будівництво газопроводу "Північний потік - 2" на наступному тижні. Роботи по будівництву були перервані через негоду.

Про це повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

На минулих вихідних російське судно "Фортуна" початок укладання газопроводу у водах Данії, однак роботи призупинили через шторм і холодного фронту.

"Негода зупинила будівництво "Північний потік - 2" лише на короткий час, вже на наступному тижні роботи повинні поновитися. Консорціум сповнений рішучості довести до кінця багатомільярдний проект, і мало хто сумнівається, що це відбудеться", - йдеться в повідомленні.

Як зазначило будинок, компанія має намір завершити будівництво газопроводу до кінця 2021 року.