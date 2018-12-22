Строительная отрасль замедлила рост

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

По сравнению с октябрем рост замедлился в пять раз

Объемы строительства в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 1,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года объемы строительства выросли на 6,3%.

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Как отметили в Госстате, в январе-ноябре 2018 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 115,0 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 73,8% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 17,4% и 8,8% соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, объемы строительства в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 5,8%.По данным статистического ведомства, в январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 года объемы строительства выросли на 6,4%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.