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Будівельна галузь уповільнила зростання

Новини » Економіка    22.12.2018 - 11:23
Будівельна галузь уповільнила зростання
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порівняно з жовтнем зростання уповільнилося в п'ять разів

Обсяги будівництва у листопаді 2018 року порівняно з листопадом минулого року зросли на 1,1%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, у січні-листопаді 2018 року порівняно із січнем-листопадом 2017 року обсяги будівництва зросли на 6,3%.

Будівельна галузь уповільнила зростання

www.ukrstat.gov.ua

Як зазначили в Держстаті, у січні-листопаді 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 115,0 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 73,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти - 17,4% та 8,8% відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги будівництва у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем минулого року зросли на 5,8%.За даними статистичного відомства, у січні-жовтні 2018 року порівняно із січнем-жовтнем 2017 року обсяги будівництва зросли на 6,4%.

За даними Держстату, у IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився в порівнянні з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.

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