Объемы строительства в октябре выросли на 5,8%, - Госстат

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Строительная отрасль возобновила рост

Объемы строительства в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 5,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 года объемы строительства выросли на 6,4%.

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Как отметили в Госстате, в январе-октябре 2018 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 100,5 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 74,3% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 16,8% и 8,9% соответственно.

Напомним, объемы строительства в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократились на 1,0%. По данным статистического ведомства, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года объемы строительства выросли на 5,4%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.