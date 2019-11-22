Строительная отрасль Украины ускорила рост

Объемы строительства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,0%, в то время как в сентябре был зафиксирован рост на 12,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-октябре рост составил 20,8%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-октябре 2019 года составил 131,5 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 75,5% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 16,5% и 8,0% соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,0%. По данным Госстата, за январь-октябрь зафиксировано падение промпроизводства на 0,6%.

Как сообщало РБК-Украина, индикатор деловой уверенности в промышленности в IV квартале 2019 года снизился по сравнению со III кварталом года на 1,3 п.п. и составляет минус 5,6%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,5 п.п. и составляет минус 5,1%.