UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стримуватимуть РФ. Війська Нідерландів продовжили своє перебування у Литві

Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Нідерланди продовжать свою участь у місії посиленої передової присутності (eFP) сил НАТО в Литві до кінця 2026 року для стримування Росії. У Литві перебуватимуть від 270 до 300 нідерландських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерландів.

У понеділок міністр оборони Кайса Оллонгрен повідомила про це рішення Палаті представників.

За її словами, мета місії в Литві – показати населенню, що НАТО готове. "Це важливий сигнал нашим союзникам і Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми збережемо безпеку Європи", - заявила Оллонгрен.

Розширена передова присутність НАТО

Ця програма НАТО з передової присутності посилених батальйонних тактичних груп у країнах Східної Європи діє з 2016 року в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Участь Нідерландів у програмі вже була продовжена у 2021 році. Зараз це рішення прийнято повторно, оскільки російська загроза з тих пір ще більше зросла.

Окрім Нідерландів, участь у місії також беруть Німеччина (560 солдатів), Бельгія (200 солдатів), Норвегія (140 солдатів) і Чехія (36 солдатів).

Військових Нідерландів у Литві представляють 13-та легка бригада та 43-я механізована бригада.

Наразі Нідерланди обговорюють з Німеччиною можливість постійної дислокації в Литві німецької бригади.

Росія і НАТО

Нещодавно члени НАТО висловили занепокоєння зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяли відповісти "індивідуально та колективно". Йдеться про російські кампанії з дезінформації, насильницькі дії, кібератаки та інші гібридні операції у Чехії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Польщі та Великій Британії.

У Бундесвері вважають, що РФ може бути готова до військового нападу на членів НАТО через п'ять-вісім років.

Президент Володимир Зеленський теж вважає війну Росії з НАТО можливою. На його думку, якщо Україна не встоїть, під загрозою можуть бути балтійські країни.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що напад РФ на НАТО закінчиться поразкою Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваНАТО