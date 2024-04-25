Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, - Сікорський
Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, але Північноатлантичний альянс має посилити свою оборону.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Міністр описував новий напрямок діяльності уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, пояснюючи світовій аудиторії та тим, хто перебуває вдома, як змінилися нові пріоритети.
За його словами, що Польща хоче повернутися в групу країн, які визначають порядок денний ЄС.
Напередодні виступу Сікорського МЗС Польщі заявило, що він прагне наголосити на тому, як змінилися пріоритети Польщі після того, як уряд Туска змінила національно-консервативна партія "Право і справедливість", щодо верховенства закону і міжнародних відносин.
У відомстві заявили, що промова підкреслить важливість цього моменту в історії та наголосить, наскільки змінилася зовнішня політика Польщі після зміни уряду.
У НАТО готуються до можливих ескалацій
Видання Bild минулого року опублікувало інформацію, засновану на секретних документах НАТО, про те, що альянс готується до можливого вторгнення Росії. У рамках цієї підготовки розроблялися різні сценарії протистояння із РФ.
Пізніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.
При цьому президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити та більше готуватися.
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