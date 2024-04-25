ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, - Сікорський

Четвер 25 квітня 2024 12:08
UA EN RU
Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, - Сікорський Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, але Північноатлантичний альянс має посилити свою оборону.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністр описував новий напрямок діяльності уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, пояснюючи світовій аудиторії та тим, хто перебуває вдома, як змінилися нові пріоритети.

За його словами, що Польща хоче повернутися в групу країн, які визначають порядок денний ЄС.

Напередодні виступу Сікорського МЗС Польщі заявило, що він прагне наголосити на тому, як змінилися пріоритети Польщі після того, як уряд Туска змінила національно-консервативна партія "Право і справедливість", щодо верховенства закону і міжнародних відносин.

У відомстві заявили, що промова підкреслить важливість цього моменту в історії та наголосить, наскільки змінилася зовнішня політика Польщі після зміни уряду.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Видання Bild минулого року опублікувало інформацію, засновану на секретних документах НАТО, про те, що альянс готується до можливого вторгнення Росії. У рамках цієї підготовки розроблялися різні сценарії протистояння із РФ.

Пізніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

При цьому президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити та більше готуватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Польща
NEWS
Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні
Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме