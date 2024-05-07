Будут сдерживать РФ. Войска Нидерландов продолжили свое пребывание в Литве

Нидерланды продолжат свое участие в миссии усиленного передового присутствия (eFP) сил НАТО в Литве до конца 2026 года для сдерживания России. В Литве будут находиться от 270 до 300 нидерландских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Нидерландов.
В понедельник министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила об этом решении Палате представителей.
По ее словам, цель миссии в Литве – показать населению, что НАТО готово. "Это важный сигнал нашим союзникам и России. Наши солдаты вносят здесь решающий вклад в сдерживание и оборону. Вместе мы сохраним безопасность Европы", - заявила Оллонгрен.
Эта программа НАТО по передовому присутствию усиленных батальонных тактических групп в странах Восточной Европы действует с 2016 года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Участие Нидерландов в программе уже было продлено в 2021 году. Сейчас это решение принято повторно, поскольку российская угроза с тех пор еще больше возросла.
Кроме Нидерландов, в миссии также принимают участие Германия (560 солдат), Бельгия (200 солдат), Норвегия (140 солдат) и Чехия (36 солдат).
Военных Нидерландов в Литве представляют 13-я легкая бригада и 43-я механизированная бригада.
Нидерланды обсуждают с Германией возможность постоянной дислокации в Литве немецкой бригады.
Недавно члены НАТО выразили обеспокоенность злонамеренными действиями России на территории стран Альянса и пообещали ответить "индивидуально и коллективно". Речь идет о российских кампаниях по дезинформации, насильственных действиях, кибератаках и других гибридных операциях в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании.
В Бундесвере считают, что РФ может быть готова к военному нападению на членов НАТО через пять-восемь лет.
Президент Владимир Зеленский тоже считает войну России с НАТО возможной. По его мнению, если Украина не устоит, под угрозой могут оказаться балтийские страны.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что нападение РФ на НАТО закончится поражением Москвы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.