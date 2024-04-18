Генінспектор Бундесверу спрогнозував, коли РФ буде готова до нападу на НАТО

РФ може бути готова до військового нападу на членів НАТО через п'ять-вісім років. Однак для початку їй треба відновити свої сили після війни в Україні.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"На той час, згідно з нашим аналізом, Росія відновить свої сили до такої міри, що стане можливим напад на територію НАТО", - заявив генерал.

Він уточнив, що не каже, що це станеться обов'язково, однак таку можливість він допускає.

Також Бройер сказав, що РФ виробляє багато військової техніки і не відправляє всю цю техніку на передову в Україну. Тому він упевнений, що до 2029 року Росія може бути готова до нападу на членів НАТО.