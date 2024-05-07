Будут сдерживать РФ. Войска Нидерландов продолжили свое пребывание в Литве

Нидерланды продолжат свое участие в миссии усиленного передового присутствия (eFP) сил НАТО в Литве до конца 2026 года для сдерживания России. В Литве будут находиться от 270 до 300 нидерландских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Нидерландов .

В понедельник министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила об этом решении Палате представителей.

По ее словам, цель миссии в Литве – показать населению, что НАТО готово. "Это важный сигнал нашим союзникам и России. Наши солдаты вносят здесь решающий вклад в сдерживание и оборону. Вместе мы сохраним безопасность Европы", - заявила Оллонгрен.

Расширенное передовое присутствие НАТО

Эта программа НАТО по передовому присутствию усиленных батальонных тактических групп в странах Восточной Европы действует с 2016 года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Участие Нидерландов в программе уже было продлено в 2021 году. Сейчас это решение принято повторно, поскольку российская угроза с тех пор еще больше возросла.

Кроме Нидерландов, в миссии также принимают участие Германия (560 солдат), Бельгия (200 солдат), Норвегия (140 солдат) и Чехия (36 солдат).

Военных Нидерландов в Литве представляют 13-я легкая бригада и 43-я механизированная бригада.

Нидерланды обсуждают с Германией возможность постоянной дислокации в Литве немецкой бригады.

Россия и НАТО