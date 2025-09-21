UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Стріляв при перевірці документів: на Кіровоградщині затримали нападника на копів

Фото: пістолет вилучений у нападника (t.me/UA_National_Police)
Автор: Едуард Ткач

У Кіровоградській області затримали стрільця, який поранив двоє поліцейських під час перевірки документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Учора на Кіровоградщині житель Новоукраїнського району під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях. Двоє наших колег отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що один із правоохоронців перебуває у тяжкому стані. Іншому, який отримав поранення руки, надали медичну допомогу. Його стан - стабільний.

Щодо нападника, в області була введена спецоперація. В ній брали участь оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи та патрульні. Як результат, нападника знайшли.

"Нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази", - резюмували у поліції.

 

 

Інші інциденти

Нагадаємо, на початку вересня в Дніпрі засудили військового Нацгвардії, який у січні 2024 року вбив двох жінок і наряд із двох співробітників поліції. Індустріальний суд Дніпра призначив йому довічне покарання у вигляді позбавлення волі.

Також ми писали, що наприкінці серпня у Фастові Київської області чоловік влаштував стрілянину і розстріляв батька з сином. В результаті поранень один із потерпілих помер. Правоохоронці затримали стрільця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліціяКіровоградська областьСтрелков