Сів на довічне: в Україні засудили військового, який вбив двох жінок та наряд поліції

В Україні засудили військовослужбовця Національної гвардії України який у січні 2024 року вбив двох жінок та наряд із двох співробітників поліції. Індустріальний райсуд Дніпра призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у січні 2024 року мешканка міста Лиман повідомила у поліції про конфлікт з військовослужбовцем. Останній проник на її подвір'я, стукав у вікна та намагався потрапити всередину будинку.

На виклик прибула слідчо-оперативна група - двоє співробітників Національної поліції. Але згодом група перестала виходити на зв'язок, тому на місце відправився ще один наряд.

Після прибуття друга група виявила двох застрілених колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір'ї будинку також було виявлено тіла двох жінок - пенсіонерки та її доньки.

Злочинця було затримано по гарячих слідах, після чого слідчі почали роботу. Як вдалося з'ясувати, між фігурантом та вбитою місцевою жителькою постійно виникали конфлікти. Під час останнього конфлікту, коли на місце прибула поліція, військовий вбив співробітників НПУ, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім вбив місцеву жительку та її матір, які перебували в домі.

"Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 296, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України)", - додали у ДБР.