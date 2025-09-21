RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Стрелял при проверке документов: на Кировоградщине задержали нападавшего на копов

Фото: пистолет изъят у нападавшего (t.me/UA_National_Police)
Автор: Эдуард Ткач

В Кировоградской области задержали стрелка, который ранил двое полицейских во время проверки документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Вчера на Кировоградщине житель Новоукраинского района во время проверки документов открыл огонь по правоохранителям. Двое наших коллег получили ранения", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что один из правоохранителей находится в тяжелом состоянии. Другому, который получил ранение руки, оказали медицинскую помощь. Его состояние - стабильное.

Относительно нападавшего, в области была введена спецоперация. В ней участвовали оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи и патрульные. Как результат, нападавшего нашли.

"Нападающий, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства", - резюмировали в полиции.

 

 

Другие инциденты

Напомним, в начале сентября в Днепре осудили военного Нацгвардии, который в января 2024 года убил двух женщин и наряд из двух сотрудников полиции. Индустриальный суд Днепра назначил ему пожизненное наказание в виде лишения свободы.

Также мы писали, что в конце августа в Фастове Киевской области мужчина устроил стрельбу и расстрелял отца с сыном. В результате ранений один из пострадавших скончался. Правоохранители задержали стрелка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полицияКировоградская областьСтрелков