Стрелял при проверке документов: на Кировоградщине задержали нападавшего на копов

"Вчера на Кировоградщине житель Новоукраинского района во время проверки документов открыл огонь по правоохранителям. Двое наших коллег получили ранения", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что один из правоохранителей находится в тяжелом состоянии. Другому, который получил ранение руки, оказали медицинскую помощь. Его состояние - стабильное.

Относительно нападавшего, в области была введена спецоперация. В ней участвовали оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи и патрульные. Как результат, нападавшего нашли.

"Нападающий, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства", - резюмировали в полиции.