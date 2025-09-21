Стрелял при проверке документов: на Кировоградщине задержали нападавшего на копов

В Кировоградской области задержали стрелка, который ранил двое полицейских во время проверки документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
"Вчера на Кировоградщине житель Новоукраинского района во время проверки документов открыл огонь по правоохранителям. Двое наших коллег получили ранения", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что один из правоохранителей находится в тяжелом состоянии. Другому, который получил ранение руки, оказали медицинскую помощь. Его состояние - стабильное.
Относительно нападавшего, в области была введена спецоперация. В ней участвовали оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи и патрульные. Как результат, нападавшего нашли.
"Нападающий, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства", - резюмировали в полиции.
Напомним, в начале сентября в Днепре осудили военного Нацгвардии, который в января 2024 года убил двух женщин и наряд из двух сотрудников полиции. Индустриальный суд Днепра назначил ему пожизненное наказание в виде лишения свободы.
Также мы писали, что в конце августа в Фастове Киевской области мужчина устроил стрельбу и расстрелял отца с сыном. В результате ранений один из пострадавших скончался. Правоохранители задержали стрелка.