ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стріляти вже нічим? У росіян наказ жорсткої економії боєприпасів, - ГУР

Новость на русском →
Україна, Понеділок 23 січня 2023 18:28
Стріляти вже нічим? У росіян наказ жорсткої економії боєприпасів, - ГУР Фото: окупанти вже вдаються до суворої економії боєприпасів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російський окупант доводить по підрозділах наказ про жорстку економію боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

"За всіма позиціями. Наказ. Жорстка економія боєприпасів", - повідомляє він у перехопленні розвідки.

Головне управління розвідки Міноборони нагадує, що за кожний воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Днями РБК-Україна повідомляло, як окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

Крім того, ми писали, що жінка обговорює з окупантом ганебний стан мобілізації в РФ та пояснює, що до армії забирають непридатних за здоров'ям осіб.

Нагадаємо, що російський військовий розповів знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.

Військовий Російської Федерації, що зараз знаходиться на війні в Україні, розповів, що в полку, який мав їх замінити в січні, вже налічуються десятки травмованих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Російська Федерація
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни