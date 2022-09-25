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Стрілянина та перекрита траса. В Дагестані бунт проти мобілізації набирає обертів

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Дагестан, Неділя 25 вересня 2022 14:20
Стрілянина та перекрита траса. В Дагестані бунт проти мобілізації набирає обертів Фото: в Дагестані бунт проти мобілізації набирає обертів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У республіці Дагестан Російської Федерації продовжуються протести проти мобілізації. У селі Ендирей мешканці перекрили федеральну трасу, у натовпі мітингарів та силовиків чути автоматні черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Стрілянина

За інформацією ЗМІ, з цього села мобілізували 110 осіб, тож люди вийшли на вулиці "щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків".

Судячи з кадрів очевидців, поліція пострілами у повітря спробувала розігнати протестувальників. Наразі не відомо, чи є постраждалі, або затримані внаслідок протесту.

Перекрита траса на Махачкалу

Разом з тим в Хасавюртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала.

Відомо, що на місце вже приїхали місцеві чиновники, на одному з кадрів помітно, як жителі озвучують їм свої вимоги.

Telegram-канали пишуть, що цей мітинг може бути не короткотривалим, оскільки головний збір планується в центрі Махачкали (столиця республіки) о 15:00 за місцевим часом.

Протести в Росії

Нагадаємо, що після оголошенням російським диктатором Володимиром Путіним у РФ мобілізації, там спалахнули протести по різних регіонах. За даними правозахисників "ОВД-Інфо", у різних містах країни затримали вже понад дві тисячі осіб, більше всього у день початку призиву (21 вересня) - понад 1300 осіб.

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