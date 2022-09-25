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Стрельба и перекрытая трасса. В Дагестане бунт против мобилизации набирает обороты

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Дагестан, Воскресенье 25 сентября 2022 14:20
Стрельба и перекрытая трасса. В Дагестане бунт против мобилизации набирает обороты Фото: в Дагестане бунт против мобилизации набирает обороты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В республике Дагестан Российской Федерации продолжаются протесты против мобилизации. В селе Эндырей жители перекрыли федеральную трассу, в толпе митингующих и силовиков слышны автоматные очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Стрельба

По информации СМИ, из этого села мобилизовали 110 человек, поэтому люди вышли на улицы "чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужчин".

Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Пока не известно, есть ли пострадавшие или задержанные.

Перекрытая трасса на Махачкалу

Вместе с тем в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

Известно, что на место приехали местные чиновники, на одном из кадров заметно, как жители озвучивают им свои требования.

Telegram-каналы пишут, что этот митинг может оказаться не кратковременным, поскольку главный сбор планируется в центре Махачкалы (столица республики) в 15:00 по местному времени.

Протесты в России

Напомним, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в РФ мобилизации, там вспыхнули протесты по разным регионам. По данным правозащитников "ОВД-Инфо", в разных городах страны задержали уже более двух тысяч человек, больше всего в день начала призыва (21 сентября) - более 1300 человек.

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Дагестан Мобилизация в России
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