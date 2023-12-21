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У центрі Праги сталася стрілянина: є вбиті та поранені

Прага, Четвер 21 грудня 2023 16:58
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У центрі Праги сталася стрілянина: є вбиті та поранені Архівне фото: у центрі Праги сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У центральній частині Праги (Чехія) сьогодні, 21 грудня, сталася стрілянина. Попередньо відомо про вбитих і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чехії.

"Наразі ми реагуємо на повідомлення про стрілянину в школі на площі Ян Палах", - йдеться в заяві.

Поліція уточнила, що вся площа Яна Палаха та прилегла територія повністю закрита.

"За попередньою інформацією, можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені", - додали правоохоронці.

Оновлена інформація

Поліція уточнює, що стрілка ліквідовано.

"Наразі всю будівлю евакуюють, на місці події кілька загиблих і десятки поранених", - додали поліцейські.

Стрілянина в навчальних закладах у світі

Нещодавно повідомлялося, що двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені під час стрілянини в гімназії в Брянську (Росія). Її влаштувала восьмикласниця, яка згодом наклала на себе руки.

РБК-Україна також писало, що в травні в сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів. Тоді загинуло 10 осіб.

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