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Стрельба в Праге: чешские СМИ назвали стрелка

Четверг 21 декабря 2023 19:20
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Стрельба в Праге: чешские СМИ назвали стрелка Иллюстративное фото: чешская полиция объявляла вероятного стрелка в Праге в розыск перед атакой (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Стрельбу с большим количеством жертв в центре Праги (Чехия) сегодня, 21 декабря, мог устроить 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Novinky.cz.

В четверг днем полиция объявила этого молодого человека в розыск по делу, связанному с насильственной смертью в поселке Кладенско. Впоследствии выяснилось, что Козак, скорее всего, и был стрелком в чешской столице, убивший как минимум десять человек и ранивший десятки, говорится в публикации.

Согласно информации, обнародованной полицией в связи с розыском, Козак должен был быть вооружен.

Также отмечается, что мотив преступника, открывший сегодня стрельбу в Праге в школе, неизвестен.

Стрельба в Праге: чешские СМИ назвали стрелка

Давид Козак изображен в базе данных полиции Чехии (фото: novinky.cz)

Козак получил степень бакалавра истории и европейских студий, а затем продолжил степень магистра истории. Он специализировался на истории Польши.

Стрельба в центре Праги

Ранее сегодня, 21 декабря, чешская полиция сообщила о стрельбе на территории школы, которая расположена на площади Яна Палаха. Правоохранители также проинформировали, что стрелок был ликвидирован.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.

По данным медицинской спасательной службы Праги, в результате стрельбы погибли как минимум 11 человек, включая самого стрелка. Также известно о 25 раненых.

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