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Стрілянина в центрі Праги: загинули 11 людей, багато поранених

Прага, Четвер 21 грудня 2023 18:09
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Стрілянина в центрі Праги: загинули 11 людей, багато поранених Архівне фото: у центрі Праги загинули 11 людей через стрілянину (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок стрілянини в центрі Праги (Чехія) загинуло щонайменше 11 осіб, включно з самим стрільцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медичну рятувальну службу Праги.

Зазначається, що в Празі сьогодні загинуло 11 людей, включно з нападником.

Також поранено близько 25 людей:

  • 9 важко поранені;
  • 5-6 дістали поранення середньої тяжкості;
  • до 10 отримали легкі поранення.

"Цифри ще можуть змінитися", - додала медична служба.

Стрілянина в центрі Праги

Сьогодні поліція Чехії повідомила про стрілянину на території школи, яка розташована на площі Яна Палаха.

Поліція майже одразу ж заявила, що стрілка було ліквідовано.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців поки що не надходила. Українські дипломати тримають зв'язок із чеськими правоохоронцями.

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