Стрілянина, підпали та протести: як росіяни намагаються зірвати мобілізацію

У Росії наростає спротив оголошеній частковій мобілізації. У країні горять військкомати, адміністративні будівлі, продовжуються протести, а військовозобов'язані намагаються виїхати за кордон.

Стрілянина у військкоматі

Молодий чоловік відкрив стрілянину у військовому комісаріаті Усть-Ілімська Іркутської області. У соціальних мережах розійшлося відео, на якому чоловік зі зброєю робить постріл, і люди, які були з ним в одному приміщенні, тікають із криками.

Внаслідок інциденту поранення отримав військовий комісар Олександр Єлісєєв, він перебуває у реанімації у тяжкому стані. Нападник - 25-річний місцевий житель Руслан Зінін. За словами його матері, самому хлопцеві повістка не приходила, але прийшла його найкращому другу.

"Руслан був дуже засмучений через це, бо друг в армії не служив. Говорили, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть усіх", - заявила Зініна.

Підпали військкоматів та адміністративний будівель

Урюпинськ (Волгоградська область)

Вранці 26 вересня спалахнув військкомат по Урюпинському та Новомиколаївському районам. Пожежу встигли оперативно загасити. Поліція затримала місцевого мешканця Михайла Філатова. Він опублікував на стіні у ВКонтакті пост із зображенням коктейлю Молотова і написав: "Я свій протест проти мобілізації та війни висловлюю так".

Черняхівськ (Калінінградська область)

Місцевого жителя запідозрили в підпалі таблички на будівлі міського військового комісаріату. За день до цього у стіну військкомату кинули пляшку із запальною сумішшю. Місцева влада назвала інцидент "підпалом інформаційної таблички біля дверей військкомату".

Ленінградська область

У ніч на 25 вересня в Ленінградській області підпалили дві адміністративні будівлі. У Кіровську невідомі спалили кабінет районного військкомату, просвердливши отвір у рамі вікна та підвісивши каністру з пальним.

Крім того, в адміністрації Сяскелівського сільського поселення до кабінету соціального захисту кинули два коктейлі Молотова.

Санкт-Петербург

Увечері 25 вересня затримали 20-річного колишнього студента факультету хімії РДПУ імені Герцена. Його підозрюють у підпалі військкомату в Ломоносові, на нього заведено кримінальну справу про умисне знищення чи пошкодження чужого майна.

За версією слідства, затриманий хотів спалити картотеку військкомату, але переплутав будівлю. Приміщення, яке згоріло, незважаючи на вивіску "Військкомат", належало церкві Миколи Чудотворця.

Таруса (Калузька область)

Невідомий кинув коктейль Молотова у вікно місцевого військкомату. За даними ЗМІ, спалахнула лише дерев'яна віконна рама.

Зазначимо, з початку війни в Росії підпалили 54 військкомати та адміністративні будівлі. Лише за останні п'ять днів після оголошеної мобілізації сталося 17 випадків.

Фото: карта підпалів у Росії (zona.media)

Самопідпал у Рязані

Місцевий житель підпалив себе на автовокзалі "Центральний". На опублікованому відео видно, як чоловік у джинсах та футболці виходить на проїжджу частину і одночасно виливає собі на голову рідину з пляшки. Після цього він підпалює себе та тікає.

За словами очевидців, чоловік сміявся та кричав, що не хоче брати участі у війні проти України. Він також кричав "Я не хочу на фронт", коли його забирали після самопідпалу. Має опіки 90% тіла.

Протести у Дагестані

У Дагестані другий день продовжуються протести. Сьогодні силовики почали застосовувати проти демонстрантів у Махачкалі електрошокери та перцевий газ. За попередніми оцінками, на акції проти мобілізації затримано близько 70 осіб.

Місцеві ЗМІ зазначають, що поліція вкрай жорстко затримує учасників мітингу. У них забирають телефони, щоб перевірити, чи знімали вони мітинг та затримання на камеру. Також повідомлялося про масову бійку з росгвардійцями.

Акцію сьогодні розігнали також у Хасавюрті. За даними "Кавказ. Реалії", на протест вийшли близько 100 осіб, але силовики жорстко розігнали протестувальників. Є затримані, серед яких багато жінок.

Росіяни тікають з країни

Російські громадяни намагаються залишити країну до того, як там можуть оголосити воєнний стан. Сьогодні на кілька кілометрів розтягнулась пробка на кордоні з Грузією біля контрольно-пропускного пункту у Верхньому Ларсі (Північна Осетія).

Через наплив охочих виїхати до Грузії на КПП дозволили переходити кордон пішки. Хоча офіційно пункт пропуску "Ларс" не призначений для цього.

На КПП стягнули російських військових, також пригнали бронетранспортер. Нібито, щоб резервісти не прорвали пункт пропуску. Водночас повідомляється про випадки відмови у перетині кордону тим, на кого було видано повістки чи мобілізаційні приписи з військкомату.

Російські ЗМІ пишуть, що відповідні списки з'являються в базі даних аеропортів і при спробі залишити країну фігурантам таких списків відмовляють у такій можливості.

Також стало відомо, що з 10 жовтня Казахстан почне вимагати від росіян закордонні паспорти під час перетину кордону. Крім того, вимагатимуть ще деякі документи - загалом у списку 10 пунктів. Поки що громадяни Росії можуть перетинати кордон із Казахстаном за внутрішнім паспортом. Казахстанське МВС зазначає, що від початку мобілізації близько 40 тисяч росіян в'їхали до країни.

При цьому Міністерство оборони Росії намагається заспокоїти своїх громадян, обіцяючи, що нібито жодних обмежень на пересування не передбачено.