ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ніхто не воюватиме": у Росії сталася стрілянина в одному з військкоматів

Новость на русском →
Іркутськ, Понеділок 26 вересня 2022 09:39
"Ніхто не воюватиме": у Росії сталася стрілянина в одному з військкоматів Ілюстративне фото: у Росії сталася стрілянина в одному з військкоматів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 26 вересня, в одному із військкоматів Іркутської області Росії сталася стрілянина. Стрілка затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Тайга.інфо".

Стрілянина відбулася у військкоматі міста Усть-Ілімська Іркутської області, внаслідок якої отримав поранення начальник призовної комісії.

Офіційної інформації про те, що сталося, поки немає.

У свою чергу, місцеві Telegram-канали опублікували відео інциденту. На ньому чоловік, який стоїть на сцені в невеликому залі, стріляє в людину за кафедрою, після чого вона падає, а присутні вибігають із приміщення.

За даними Telegram-каналу Mash, стрілець, перед тим як вистрілити, заявив "Ніхто не воюватиме".

За даними Baza, стрільця затримано. Ним виявився місцевий мешканець 1997 року народження.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про мобілізацію до РФ і підписав відповідний указ. Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів про плани закликати до 300 тисяч осіб.

Крім того, в Росії вже кілька губернаторів критикували мобілізацію, а по ряду регіонів противники "могилізації" почали виходити на протести.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що військове командування РФ почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни