Масова бійка в Махачкалі та затримання. У Дагестані нові мітинги проти мобілізації

У російському Дагестані у понеділок, 26 вересня, розпочалися нові протести проти мобілізації. Мітинги відбуваються у кількох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Сьогодні найбільше людей на акціях протесту зібралося у Махачкалі, столиці республіки. Кілька сотень осіб зібралися у центрі міста. Незабаром на центральній площі почалася масова бійка протестувальників із поліцейськими. Відомо про 20 затриманих.

У місті Хасавюрт на протест вийшли близько сотні людей. Вже спостерігаються сутички між силовиками та мітингувальниками. Поліція намагається затримати учасників, але вони опираються.

Також мітинг розпочався у місті Нальчик. До протестувальників вийшли місцеві чиновники. Однак вони відмовилися відповідати на запитання щодо кількості мобілізованих.