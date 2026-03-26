Стрілянина по патрульних в Одесі: ДБР перевіряє правомірність застосування зброї

Слідчі Державного бюро розслідувань встановлюють усі обставини стрілянини по патрульних в Одесі. Перевіряють правомірність застосування зброї.

Як повідомляється, наразі на місці стрілянини працюють слідчі ДБР. Вони встановлюють усі обставини події, зокрема перевіряють правомірність застосування зброї. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень. Фото: ДБР Стрілянина по патрульних в Одесі Нагадаємо, ввечері 25 березня в Одесі сталася стрілянина. Вогонь відкрили по поліцейських. Інцидент стався під час перевірки документів. В результаті стрілець утік та сховався у недобудову.