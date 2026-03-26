Стрельба по патрульным в Одессе: ГБР проверяет правомерность применения оружия
Следователи Государственного бюро расследований устанавливают все обстоятельства стрельбы по патрульным в Одессе. Проверяют правомерность применения оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как сообщается, сейчас на месте стрельбы работают следователи ГБР.
Они устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности проверяют правомерность применения оружия.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий.
Фото: ГБР
Напомним, вечером 25 марта в Одессе произошла стрельба. Огонь открыли по полицейским. Инцидент произошел во время проверки документов. В результате стрелок сбежал и спрятался в недострой.
Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое.
Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Стрелок погиб.