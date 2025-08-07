ua en ru
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": подробиці інциденту

Черкаси, Четвер 07 серпня 2025 13:48
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": подробиці інциденту Фото: у Черкасах пролунали постріли в "МакДональдзі" (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька

У Черкасах у закладі швидкого харчування "МакДональдз" сталася стрілянина. Правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту, відомо про щонайменше одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.

Як пояснили правоохоронці, чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні.

Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав, а потерпілого госпіталізували.

Подія сталась сьогодні близько 11:00 години. До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію.

Правоохоронці негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.

Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу.

Стрілянина в Черкасах

Нагадаємо, що раніше сьогодні чоловік зі зброєю увірвався до ресторану "МакДональдз", після чого в приміщенні пролунали вибухи.

На місце події оперативно прибули поліція, медики та спецпризначенці. Правоохоронці евакуювали відвідувачів і персонал закладу, територію оточили.

Зауважимо, що джерела РБК-Україна повідомляли, що з "МакДональдз" у Черкасах вивезли пораненого стрільця.

