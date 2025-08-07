Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": подробиці інциденту
У Черкасах у закладі швидкого харчування "МакДональдз" сталася стрілянина. Правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту, відомо про щонайменше одного постраждалого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.
Як пояснили правоохоронці, чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні.
Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав, а потерпілого госпіталізували.
Подія сталась сьогодні близько 11:00 години. До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію.
Правоохоронці негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.
Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу.
Стрілянина в Черкасах
Нагадаємо, що раніше сьогодні чоловік зі зброєю увірвався до ресторану "МакДональдз", після чого в приміщенні пролунали вибухи.
На місце події оперативно прибули поліція, медики та спецпризначенці. Правоохоронці евакуювали відвідувачів і персонал закладу, територію оточили.
Зауважимо, що джерела РБК-Україна повідомляли, що з "МакДональдз" у Черкасах вивезли пораненого стрільця.