З "МакДональдз" у Черкасах вивезли пораненого стрільця, - джерела

Четвер 07 серпня 2025 13:01
З "МакДональдз" у Черкасах вивезли пораненого стрільця, - джерела Фото ілюстративне: з "МакДональдз" у Черкасах вивезли пораненого стрільця (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

У Черкасах вдень, 7 серпня, озброєний чоловік захопив ресторан "МакДональдз". Згодом з будівлі винесли пораненого, який виявився стрільцем.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За інформацією джерел, чоловік, якого винесли пораненим із приміщення ресторану в Черкасах, виявився тим самим стрільцем. Він сам собі завдав поранень.

Наразі біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики.

Більше деталей нині немає.

Стрілянина в Черкасах

Нагадаємо, сьогодні чоловік зі зброєю увірвався до ресторану "МакДональдз", після чого в приміщенні пролунали вибухи.

На місце події оперативно прибули поліція, медики та спецпризначенці. Правоохоронці евакуювали відвідувачів і персонал закладу, територію оточили.

За попередніми даними, озброєний чоловік перебував усередині приміщення. На місці працює слідчо-оперативна група.

