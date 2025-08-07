З "МакДональдз" у Черкасах вивезли пораненого стрільця, - джерела
У Черкасах вдень, 7 серпня, озброєний чоловік захопив ресторан "МакДональдз". Згодом з будівлі винесли пораненого, який виявився стрільцем.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За інформацією джерел, чоловік, якого винесли пораненим із приміщення ресторану в Черкасах, виявився тим самим стрільцем. Він сам собі завдав поранень.
Наразі біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики.
Більше деталей нині немає.
Стрілянина в Черкасах
Нагадаємо, сьогодні чоловік зі зброєю увірвався до ресторану "МакДональдз", після чого в приміщенні пролунали вибухи.
На місце події оперативно прибули поліція, медики та спецпризначенці. Правоохоронці евакуювали відвідувачів і персонал закладу, територію оточили.
За попередніми даними, озброєний чоловік перебував усередині приміщення. На місці працює слідчо-оперативна група.