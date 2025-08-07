Стрельба в черкасском "МакДональдзе": подробности инцидента
В Черкассах в заведении быстрого питания "МакДональдз" произошла стрельба. Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента, известно о по меньшей мере одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.
Как пояснили правоохранители, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете.
Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал, а пострадавшего госпитализировали.
Происшествие произошло сегодня около 11:00 часов. В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Смелянской. Сразу была введена специальная полицейская операция.
Правоохранители немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.
В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, что ранее сегодня мужчина с оружием ворвался в ресторан "МакДональдз", после чего в помещении прогремели взрывы.
На место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и спецназовцы. Правоохранители эвакуировали посетителей и персонал заведения, территорию оцепили.
Заметим, что источники РБК-Украина сообщали, что из "МакДональдз" в Черкассах вывезли раненого стрелка.