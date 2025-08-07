Стрельба в черкасском "МакДональдзе": подробности инцидента

В Черкассах в заведении быстрого питания "МакДональдз" произошла стрельба. Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента, известно о по меньшей мере одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

Как пояснили правоохранители, мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете.

Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал, а пострадавшего госпитализировали.

Происшествие произошло сегодня около 11:00 часов. В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Смелянской. Сразу была введена специальная полицейская операция.

Правоохранители немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.

В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь.