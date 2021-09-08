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Стрихарський: установление гарантий на объекты незавершенного строительства позволит защитить инвесторов

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Киев, Среда 08 сентября 2021 15:40
Стрихарський: установление гарантий на объекты незавершенного строительства позволит защитить инвесторов Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Андрей Стрихарский выступил на заседании Верховной рады 8 сентября с докладом по законопроекту №5091 по обеспечению прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.

"Как один из соавторов этого законопроекта, обратил внимание уважаемых депутатов, что он имеет целью создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости", - написал он.

По словам Стрихарского, принятие закона позволит следующее:

  • создать правовые механизмы для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости;
  • ввести понятие гарантийной доли, размер которой определяется Кабинетом министров;
  • ввести исчерпывающий перечень механизмов инвестирования и финансирования жилищного строительства;
  • создать механизмы для прозрачного и более безопасного привлечения средств физических и юридических лиц в строительство;
  • исключить продажу помещений в объекте строительства, на который отсутствует право на выполнение строительных работ;
  • исключить двойную продажу помещений в объекте строительства и тому подобное.

"Спасибо всем коллегам-депутатам, что внимательно выслушали мой доклад и 322 голосами приняли его за основу в первом чтении. Будем дальше работать в Комитете над поправками и замечаниями для скорейшего вынесения на второе чтение и принятие в целом", - резюмировал политик.

Виступив на ранковому засіданні Верховної Ради з доповіддю по законопроекту щодо гарантування речових прав на об'єкти...

Posted by Андрій Стріхарський on Wednesday, September 8, 2021

Как сообщалось, ранее Стрихарский рассказывал, что 6 сентября прошло заседание рабочей группы по разработке законопроекта, касающегося реформирования сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг.

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Андрей Стрихарский
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