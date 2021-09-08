Стрихарський: установление гарантий на объекты незавершенного строительства позволит защитить инвесторов
Народный депутат Андрей Стрихарский выступил на заседании Верховной рады 8 сентября с докладом по законопроекту №5091 по обеспечению прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.
"Как один из соавторов этого законопроекта, обратил внимание уважаемых депутатов, что он имеет целью создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости", - написал он.
По словам Стрихарского, принятие закона позволит следующее:
- создать правовые механизмы для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости;
- ввести понятие гарантийной доли, размер которой определяется Кабинетом министров;
- ввести исчерпывающий перечень механизмов инвестирования и финансирования жилищного строительства;
- создать механизмы для прозрачного и более безопасного привлечения средств физических и юридических лиц в строительство;
- исключить продажу помещений в объекте строительства, на который отсутствует право на выполнение строительных работ;
- исключить двойную продажу помещений в объекте строительства и тому подобное.
"Спасибо всем коллегам-депутатам, что внимательно выслушали мой доклад и 322 голосами приняли его за основу в первом чтении. Будем дальше работать в Комитете над поправками и замечаниями для скорейшего вынесения на второе чтение и принятие в целом", - резюмировал политик.
Виступив на ранковому засіданні Верховної Ради з доповіддю по законопроекту щодо гарантування речових прав на об'єкти...Posted by Андрій Стріхарський on Wednesday, September 8, 2021
Как сообщалось, ранее Стрихарский рассказывал, что 6 сентября прошло заседание рабочей группы по разработке законопроекта, касающегося реформирования сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг.