Стріхарський: встановлення гарантій на об’єкти незавершеного будівництва дозволить захистити інвесторів

Народний депутат Андрій Стріхарський виступив на засіданні Верховної ради 8 вересня з доповіддю по законопроекту № 5091 щодо гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Facebook.

"Як один із співавторів цього законопроекту, звернув увагу шановних депутатів, що вiн має на меті створення правових механізмів для гарантування державою речових прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості", - написав він.

За словами Стріхарського, прийняття закону дозволить наступне:

створити правові механізми для гарантування державою речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості;

запровадити поняття гарантійної частки, розмір якої визначається Кабінетом міністрів;

запровадити вичерпний перелік механізмів інвестування та фінансування житлового будівництва;

створити механізми для прозорого та більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво;

унеможливити продаж приміщень в об’єкті будівництва, на який відсутнє право на виконання будівельних робіт;

унеможливити подвійний продаж приміщень в об’єкті будівництва тощо.

"Дякую всім колегам-депутатам, що уважно вислухали мою доповідь та 322-ма голосами прийняли його за основу в першому читанні. Будемо далі працювати в Комітеті над правками та зауваженнями для якнайшвидшого винесення на друге читання та прийняття в цілому", - резюмував політик.