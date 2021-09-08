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Стріхарський: встановлення гарантій на об’єкти незавершеного будівництва дозволить захистити інвесторів

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Київ, Середа 08 вересня 2021 15:40
Стріхарський: встановлення гарантій на об’єкти незавершеного будівництва дозволить захистити інвесторів Фото: народний депутат Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Андрій Стріхарський виступив на засіданні Верховної ради 8 вересня з доповіддю по законопроекту №5091 щодо гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Facebook.

"Як один із співавторів цього законопроекту, звернув увагу шановних депутатів, що вiн має на меті створення правових механізмів для гарантування державою речових прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості", - написав він.

За словами Стріхарського, прийняття закону дозволить наступне:

  • створити правові механізми для гарантування державою речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості;
  • запровадити поняття гарантійної частки, розмір якої визначається Кабінетом міністрів;
  • запровадити вичерпний перелік механізмів інвестування та фінансування житлового будівництва;
  • створити механізми для прозорого та більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво;
  • унеможливити продаж приміщень в об’єкті будівництва, на який відсутнє право на виконання будівельних робіт;
  • унеможливити подвійний продаж приміщень в об’єкті будівництва тощо.

"Дякую всім колегам-депутатам, що уважно вислухали мою доповідь та 322-ма голосами прийняли його за основу в першому читанні. Будемо далі працювати в Комітеті над правками та зауваженнями для якнайшвидшого винесення на друге читання та прийняття в цілому", - резюмував політик.

Виступив на ранковому засіданні Верховної Ради з доповіддю по законопроекту щодо гарантування речових прав на об'єкти...

Posted by Андрій Стріхарський on Wednesday, September 8, 2021

Як повідомлялося, раніше Стріхарський розповідав, що 6 вересня відбулося засідання робочої групи з розробки законопроекту, який стосується реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг.

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Андрій Стріхарський
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