Стріхарський: встановлення гарантій на об’єкти незавершеного будівництва дозволить захистити інвесторів
Народний депутат Андрій Стріхарський виступив на засіданні Верховної ради 8 вересня з доповіддю по законопроекту №5091 щодо гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Facebook.
"Як один із співавторів цього законопроекту, звернув увагу шановних депутатів, що вiн має на меті створення правових механізмів для гарантування державою речових прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості", - написав він.
За словами Стріхарського, прийняття закону дозволить наступне:
- створити правові механізми для гарантування державою речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості;
- запровадити поняття гарантійної частки, розмір якої визначається Кабінетом міністрів;
- запровадити вичерпний перелік механізмів інвестування та фінансування житлового будівництва;
- створити механізми для прозорого та більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво;
- унеможливити продаж приміщень в об’єкті будівництва, на який відсутнє право на виконання будівельних робіт;
- унеможливити подвійний продаж приміщень в об’єкті будівництва тощо.
"Дякую всім колегам-депутатам, що уважно вислухали мою доповідь та 322-ма голосами прийняли його за основу в першому читанні. Будемо далі працювати в Комітеті над правками та зауваженнями для якнайшвидшого винесення на друге читання та прийняття в цілому", - резюмував політик.
Виступив на ранковому засіданні Верховної Ради з доповіддю по законопроекту щодо гарантування речових прав на об'єкти...Posted by Андрій Стріхарський on Wednesday, September 8, 2021
Як повідомлялося, раніше Стріхарський розповідав, що 6 вересня відбулося засідання робочої групи з розробки законопроекту, який стосується реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг.