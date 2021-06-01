Стрихарский: подкомитет ВР рекомендовал к рассмотрению законопроект о защите инвесторов в сфере строительства

На заседании подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства подготовили к первому чтению законопроект "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" (№5091).

Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета ВР Андрей Стрихарский в Facebook .

"Во время заседания подкомитета отметил, что главной задачей этого проекта является защита прав граждан и вложенных ими в строительство жилья собственных средств. Законопроект несет в себе достаточно много важных позитивных изменений в сфере строительства. В частности, государство получает прозрачную регистрацию в начале строительства жилья, которое регистрирует застройщик при купле-продаже. Это дает возможность отслеживать все продажи застройщика и покупки инвестора", - сказал Андрей Стрихарский.

По его словам, принятие законопроекта защитит простого украинца, который вкладывает собственные заработанные средства в покупку квартиры и даст возможность получить регистрационные права на приобретенное жилье, которое еще не построено. Это должно существенно усилить защиту прав инвесторов в случае возникновения проблем у застройщика и предоставит им государственные гарантии.

Провели сегодня с коллегами заседание подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства по подготовке к... Posted by Андрей Стрихарский on Tuesday, June 1, 2021

"Как председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, считаю этот законопроект очень важным сегодня. Именно поэтому после обсуждения предложил членам подкомитета его поддержать", - отметил Стрихарский.

Председатель подкомитета также сообщил, что они с коллегами по подкомитету приняли единогласное решение рекомендовать рассмотреть этот законопроект на заседании профильного комитета с последующим его внесением в повестку дня Верховной рады для принятия в первом чтении за основу.