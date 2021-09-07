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Стрихарский: в Украине занялись разработкой законопроекта по реформе сферы захоронения

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 17:17
Стрихарский: в Украине занялись разработкой законопроекта по реформе сферы захоронения Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталия Гурковская

6 сентября провели заседание рабочей группы по разработке законопроекта, касающегося реформирования сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Андрея Стрихарского в Facebook.

"Предметом обговорення під час засідання Робочої групи були питання, що стосуються внесення відповідних змін до діючого законодавства в даній сфері, зокрема щодо демонополізації ринку ритуальних послуг, врегулювання питань що стосуються проектної документації, землевідведення, землекористування та благоустрою місць поховань, запровадження публічних реєстрів, зокрема єдиного реєстру надавачів ритуальних послуг та єдиного реєстру поховань, сертифікації похоронної справи та запровадження в Україні європейського досвіду реформування сфери поховання", - розповів нардеп.

За словами Стрихарського, обговорення пройшли надзвичайно плідно із залученням широкого кола фахівців та експертів в сфері поховання.

"Було вирішено взяти до відома всі виступи і пропозиції під час дискусії та продовжити подальшу роботу з удосконалення законопроекту для винесення його на обговорення в Комітет і далі на перше читання до зали засідань Верховної ради", - додав він.

Как сообщалось, Андрей Стрихарский стал сопредседателем рабочей группы по подготовке законопроекта по реформе сферы захоронения.

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Андрей Стрихарский
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