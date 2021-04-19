Стрихарский: урегулирование развития института старост - успешный шаг на пути реформы децентрализации

По его словам, законопроектом предусмотрено, что старосты будут предоставлять базовые административные услуги жителям общин в каждом селе.

"Как соавтор законопроекта, убежден, что во время доработки документа ко второму чтению нам удалось найти ту оптимальную модель, которая бы с одной стороны обеспечила надлежащее взаимодействие старост с жителями соответствующих населенных пунктов, а с другой стороны - понятное взаимодействие старосты с председателями соответствующих советов, как представителя позиции общины, по тому или иному вопросу", - заявил Андрей Стрихарский.

Политик также выразил признательность коллегам за плодотворную работу над законопроектом, а также учет представленных им поправок к этому документу.

"Урегулирование вопроса статуса старост, исполняющих обязанности старост и ряда других вопросов является успешным шагом на пути реформы децентрализации в Украине и максимального приближения услуг к каждогу жителю общины", - добавил Стрихарский.