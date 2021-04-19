Стріхарський: врегулювання розвитку інституту старост - успішний крок на шляху реформи децентралізації

За його словами, законопроектом передбачено, що старости надаватимуть базові адміністративні послуги жителям громад в кожному селі.

"Як співавтор законопроекту, переконаний, що під час доопрацювання документу до другого читання нам вдалось знайти ту оптимальну модель, яка б з одного боку забезпечила належну взаємодію старост із жителями відповідних населених пунктів, а з іншого боку - зрозумілу взаємодію старости із головами відповідних рад, як представника позиції громади, з того чи іншого питання", - заявив Андрій Стріхарський.

Політик також висловив вдячність колегам за плідну роботу над законопроектом, а також врахування поданих ним поправок до цього документу.

"Врегулювання питання статусу старост, виконуючих обов’язків старост та низки інших питань є успішним кроком на шляху реформи децентралізації в Україні та максимального наближення послуг до кожного жителя громади", - додав Стріхарський.