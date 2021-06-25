Стрихарский: для улучшения ситуации в регионах необходима трансформация налоговой системы 

"Община является основным местом жизнедеятельности человека. Именно от финансовой состоятельности общества зависит состояние здравоохранения, социальных услуг, инфраструктуры, благоустройства, и тому подобное", - заявил Стрихарский.

По его словам, налог на доходы физических лиц является основным бюджетообразующим налогом местных бюджетов. Благодаря финансовой децентрализации местные бюджеты уверенно демонстрировали укрепление своей способности в основном путем экономического роста.

"Понятно, что пандемия 2020-2021 годов осложнила экономическое развитие, и как следствие местные бюджеты стали более напряженными. Поэтому, еще в октябре прошлого года я зарегистрировал законодательные инициативы (регистрационные номера законопроектов № 4238 и № 4239), которые предусматривают внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия уплате налога на доходы физических лиц в соответствующие местные бюджеты по фактическому местонахождению обособленного подразделения юридического лица", - отметил Андрей Стрихарский.

Этими инициативами, в частности, предусматривается:

устранение расхождения в действующем законодательстве относительно понятия обособленного подразделения предприятия;

законодательное урегулирование вопроса наличия и доступности сведений о функциональных структурных подразделениях аппарата управления юридического лица и производственных структурных подразделениях, в том числе с целью обеспечения проверки уплаты налога в соответствующий бюджет;

установление контроля за случаями нарушения порядка относительно начисления, удержания и уплаты (перечисления) юридическим лицом в соответствующий местный бюджет налогов на доходы физических лиц за свои обособленные подразделения по их местонахождению.

"На мой взгляд, должно быть справедливое распределение налогов и именно поэтому в моем законопроекте четко обосновано, что если соответствующее предприятие использует инфраструктуру общины, то и платить налог должны этой общине, а не туда где к примеру зарегистрирован центральный офис предприятия, скажем, в городе Киеве, считаю это не справедливым", - пояснил нардеп.

"Поэтому, приложу максимум усилий, для того, чтобы именно мой законопроект был основой в этом вопросе, это для меня очень важно, поскольку трансформация налоговой системы будет способствовать повышению социально-экономического положения территориальных общин, уровня предоставляемых социальных услуг и качества налоговой культуры, при которой граждане и бизнес будут относиться к налогам, как к механизмам улучшения благосостояния общин, регионов и государства в целом", - резюмировал Андрей Стрихарский.