Стрихарский: региональные платформы - эффективная площадка для налаживания сотрудничества всех вертикалей власти

Депутаты Комитета государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обсудили в Немирове на Винницкой региональной платформе государственную политику в вопросах местного самоуправления.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский в комментарии РБК-Украина.

"Сегодня имел возможность пообщаться с представителями территориальных общин Винницкой области, экспертами и специалистами по вопросам становления органов местного самоуправления и выяснить проблемы, с которыми сейчас сталкиваются общины. Именно такие площадки являются основой налаживания тесного сотрудничества всех вертикалей власти и продуктивной законотворческой работы", - рассказал нардеп.

Он также отметил, что постоянно общается с председателями территориальных общин своего округа - №196 в Черкасской области.

"Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются общины, является недостаточность коммуникации органов местного самоуправления с органами центральной власти", - добавил Стрихарский.

Также нардеп рассказал, что работает над законодательным урегулированием вопроса усиления финансовой способности территориальных общин. Ведь именно от финансовой состоятельности общества зависит состояние здравоохранения, социальных услуг, инфраструктуры и благоустройства.

"Налог на доходы физических лиц является основным бюджетообразующим налогом местных бюджетов, и подход к распределению этого налога должно быть профессиональным и взвешенным с учетом многих факторов", - сообщил депутат.

По его словам, сегодня власть в Украине открыта для людей и не существует критических препятствий, для того, чтобы председатель территориальной общины, как представитель людей, лично активнее беспокоил того или иного руководителя или заместителя руководителя соответствующего центрального органа государственной власти.

"Именно на это я настраиваю руководителей территориальных общин у себя на округе и это дает результат", - добавил Стрихарский.

В то же время он убежден, что сейчас нужно больше активности именно от руководителей территориальных общин.

"И конечно, что основа этой активности должна заключаться именно в желании привлечь как можно больше ресурса в собственный местный бюджет, для того, чтобы отремонтировать дороги, улучшить условия объектов социальной инфраструктуры, в частности медицинских и образовательных учреждений, учреждений культуры, объектов массового отдыха людей, в частности обустройство скверов и парков, строительство детских площадок, реконструкцию спортивных объектов, или строительство многофункциональных спортивных площадок или реконструкцию систем водоснабжения и тому подобное. Знаю лично, как депутат мажоритарщик, сколько задач должны председатели территориальных общин. Поэтому именно инструмент изменения административно-территориального устройства - залог успешных территориальных общин. На мой взгляд, в первую очередь нужно больше активности", - отметил Стрихарський в своем выступлении на региональной платформе.