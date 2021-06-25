Стріхарський: для покращення ситуації в регіонах необхідна трансформація податкової системи 

"Громада є основним місцем життєдіяльності людини. Саме від фінансової спроможності громади залежить стан охорони здоров‘я, соціальних послуг, інфраструктури, благоустрою, тощо", - заявив Стріхарський.

За його словами, податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоформуючим податком місцевих бюджетів. Завдяки фінансовій децентралізації місцеві бюджети впевнено демонстрували зміцнення своєї спроможності в основному шляхом економічного зростання.

"Зрозуміло, що пандемія 2020-2021 років ускладнила економічний розвиток, і як наслідок місцеві бюджети стали більш напруженими. Тому, ще у жовтні минулого року я зареєстрував законодавчі ініціативи (реєстраційні номери законопроектів № 4238 та № 4239), які передбачають внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи", - наголосив Андрій Стріхарський.

Цими ініціативами, зокрема, передбачається:

усунення розбіжності в чинному законодавстві щодо поняття відокремленого підрозділу підприємства;

законодавче врегулювання питання наявності і доступності відомостей про функціональні структурні підрозділи апарату управління юридичної особи та виробничі структурні підрозділи, у тому числі з метою забезпечення перевірки сплати податку до відповідного бюджету;

встановлення контролю за випадками порушення порядку щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) юридичною особою до відповідного місцевого бюджету податків на доходи фізичних осіб за свої відокремлені підрозділи за їх місцезнаходженням.

"На мій погляд, має бути справедливий розподіл податків і саме тому, в моєму законопроекті чітко обгрунтовано, що якщо відповідне підприємство використовує інфраструктуру громади, то і сплачувати податок має цій громаді, а не туди де до прикладу зареєстрований центральний офіс підприємства, скажімо в місті Києві, вважаю це не справедливим", - пояснив нардеп.

"Тому, докладу максимум зусиль, для того, щоб саме мій законопроект був основою в цьому питанні, це для мене дуже важливо, оскільки трансформація податкової системи сприятиме підвищенню соціально-економічного становища територіальних громад, рівня наданих соціальних послуг та якості податкової культури, при якій громадяни та бізнес ставитимуться до податків, як до механізмів покращення добробуту громад, регіонів та держави загалом", - резюмував Андрій Стріхарський.