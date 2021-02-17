Стріхарський став співголовою робочої групи з підготовки законопроекту щодо реформи сфери поховання

Народний депутат Андрій Стріхарський повідомив, що комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створив робочу групу з підготовки законопроекту щодо реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг в Україні.

Про це нардеп повідомив у Facebook, додавши, що його обрали співголовою цієї робочої групи.

"Багатьом відомо, що ситуація в цій сфері містить низку проблемних питань, які виникли зокрема й через недосконалість законодавства. Саме тому ми повинні суттєво доопрацювати чинне законодавство з урахуванням сучасних умов та викликів", - заявив Стріхарський під час засідання комітету.

На його думку, в новому законопроекті мають бути вирішені головні проблеми в цій сфері. Зокрема:

нестача місць для поховання;

популяризація альтернативних видів поховання відповідно до європейського досвіду;

створення відповідних умов для здорової конкуренції серед суб'єктів, які надають ритуальні послуги;

забезпечення можливості для громадян в отриманні якісних ритуальних послуг за економічно обгрунтованими цінами;

залучення інвестицій для будівництва крематоріїв.

Також він наголосив, що необхідно вдосконалювати організацію проведення поховання померлих та якості надання ритуальних послуг.

На сьогоднішньому засіданні нашого парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого... Posted by Андрій Стріхарський on Wednesday, February 17, 2021

"Окремої уваги потребує вирішення питання поховання одиноких людей, а також забезпечення належного фінансування на благоустрій місць поховань, їх охорони та збереження", - додав нардеп.

Стріхарський висловив переконання, що підготовка та подальша реалізація такого законопроекту дозволить вирішити головні проблеми завдяки реформуванню.

"Це дасть можливість запобігти непередбачуваних наслідків як для економіки країни, так і навколишнього середовища", - резюмував він.