Стрихарский: "Сердце Украины" - новый туристический "магнит" Черкасской области

Народный депутат Андрей Стрихарский заявил, что открытый в День государственного флага , с участием президента Владимира Зеленского арт-объект "Сердце Украины" станет новым туристическим "магнитом" Черкасской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа на Facebook-странице.

"Спасибо всем, кто принял участие в создании этого без преувеличения исторического объекта в нашем регионе", - написал Стрихарский.

По его словам, он гордится тем, что именно Черкасская область имеет теперь еще один туристический объект, к которому "будут ехать люди из разных уголков нашей страны".