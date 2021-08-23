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Стріхарський: "Серце України" - новий туристичний "магніт" Черкаської області

Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Андрій Стріхарський заявив, що відкритий в День державного прапора, за участю президента Володимира Зеленського арт-об’єкт "Серце України" стане новим туристичним "магнітом" Черкаської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа на Facebook-сторінці.

"Дякую всім, хто долучився до створення цього без перебільшення історичного об’єкту в нашому регіоні", - написав Стріхарський.

За його словами, він пишається тим, що саме Черкащина має тепер ще один туристичний об’єкт, до якого "будуть їхати люди з різних куточків нашої країни".

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський взяв участь у святкуванні Дня державного прапора у Черкаській області. Урочистості відбулися у селі Мар’янівка Черкаської області, де було відкрито створений спеціально до 30-річчя Незалежності арт-комплекс "Географічний центр - серце України". Поруч із арт-комплексом піднято на флагшток висотою 52 метри найбільший на Черкащині державний стяг розміром 9 на 13 м. На честь підняття прапора пролунали 10 гарматних залпів.

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День государственного флага