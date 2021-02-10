Стрихарский рассказал, как в Раде планируют защищать инвесторов новостроек

"Планируем защитить инвесторов путем регистрации соответствующего законопроекта, не ограничивая права застройщика. В случае же продажи квартир до ввода объекта в эксплуатацию (такая схема сейчас является самой популярной), законопроект должен позаботиться о защите покупателей. Для этого застройщику необходимо зарегистрировать дом и каждую квартиру как отдельный объект имущественных прав. А также гарантировать будущим покупателям, что они получат именно тот проект, за который заплатят", - написал нардеп.

По его словам, законопроектом предполагается, что люди получат защиту уже с момента оформления сделки - то есть сразу станут владельцами специального имущественного права на будущую квартиру.

В то же время застройщик имеет право строить, не регистрируя каждую отдельную квартиру. Но тогда он не сможет попасть в реестр электронной системы в строительстве, а значит - ввести объект в эксплуатацию.

"Этот законопроект не только убережет граждан от покупки квартиры в очередном долгострое, но и позволит запустить полноценный рынок ипотеки и банковского кредитования. Ведь возведения новостроек уже не будет таким рисковым", - добавляет Андрей Стрихарский.

Он также напомнил, что в прошлом году была создана Единая электронная система в строительстве. Уже сейчас на портале "Дія" онлайн можно сообщить о начале строительства, получить декларацию о готовности объекта к эксплуатации на основании будпаспорта.

"Но это далеко не все. С помощью е-системы планируем создать остальные электронные документы, настроить полноценное предоставления админуслуг, которые касаются строительства. Кроме того, намерены расширять сервисы е-системы: создание МУО (градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка), ТУ (технические условия на строительство), техническую инвентаризацию, заключение электронных договоров", - сообщил нардеп.

В вышеупомянутой Единой электронной системе в сфере строительства предлагается ввести также так называемый адресный реестр.

"Простыми словами - это будет единственный публичный источник актуальной и честной информации в области строительства. Каждый земельный участок, дом, квартира (право собственности) будут иметь уникальный идентификатор, как во всех прогрессивных странах мира. Сервис будет удобным, прозрачным, доступным всем гражданам", - отмечает Стрихарский.

Что даст сервис:

Люди наконец избавятся бюрократического ада, когда возникнет необходимость навести порядок в документах.

Станут невозможными махинации с недвижимостью - наконец исчезнет возможность регистрировать один объект по разным адресам.

Исчезнут нарушения из субсидийной и налоговой систем - при отсутствии идентификатора ныне субсидии могут получать люди, которые имеют много квартир и не платят налоги. Зато страдают те, кому действительно нужна субсидия.

Полезный инструмент для коммунальных и других служб, которые нередко не могут найти нужный им объект.

Путем цифровизации разрешительных процедур в Раде хотят предоставлять местному самоуправлению право быстро и эффективно реагировать на незаконные строительства.

"Горе-надстройки, дома-монстры должны навсегда уйти в прошлое. Поэтому наш комитет планирует сотрудничать с Комитетом правоохранительной деятельности и вместе создать реальную угрозу наказания для всех нарушителей, которые привыкли уклоняться от ответственности. Для этого с представителями отрасли, экспертной средой и органами власти на местах выработаем соответствующий законопроект", - резюмирует Андрей Стрихарский.