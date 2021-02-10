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Стріхарський розповів, як в Раді планують захищати інвесторів новобудов

Автор: РБК-Україна

Задля захисту інвесторів новобудов у Верховній раді готується реєстрація відповідного законопроекту. Документ покликаний захищати права громадян і водночас не обмежувати права забудовника.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", член профільного комітету ВР Андрій Стріхарський у Facebook.

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"Плануємо захистити інвесторів шляхом реєстрації відповідного законопроекту, не обмежуючи права забудовника. У разі ж продажу квартир до введення об’єкта в експлуатацію (така схема зараз є найпопулярнішою), законопроект має подбати про захист покупців. Для цього забудовнику потрібно зареєструвати будинок і кожну квартиру як окремий об’єкт майнових прав. А також гарантувати майбутнім покупцям, що вони отримають саме той проект, за який заплатять", - написав нардеп.

За його словами, законопроектом передбачається, що люди отримають захист вже з моменту оформлення угоди - тобто одразу стануть власниками спеціального майнового права на майбутню квартиру.

Водночас забудовник матиме право будувати, не реєструючи кожну окрему квартиру. Але тоді він не зможе потрапити в реєстр електронної системи в будівництві, а отже - ввести об’єкт в експлуатацію.

"Цей законопроект не лише вбереже громадян від купівлі квартири у черговому довгобуді, а й дозволить запустити повноцінний ринок іпотеки та банківського кредитування. Адже зведення новобудов вже не буде таким ризиковим", - додає Андрій Стріхарський.

Він також нагадав, що торік було створено Єдину електронну систему в будівництві. Вже зараз на порталі "Дія" онлайн можна повідомити про початок будівництва, отримати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.

"Але це далеко не все. За допомогою е-системи плануємо створити решту електронних документів, налаштувати повноцінне надання адмінпослуг, що стосуються будівництва. Крім того, маємо намір розширювати сервіси е-системи: створення МУО (містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки), ТУ (технічні умови на будівництво), технічна інвентаризація, укладання електронних договорів тощо", - повідомив нардеп.

У вищезгаданій Єдиній електронній системі у сфері будівництва також пропонується запровадити так званий адресний реєстр.

"Простими словами - це буде єдине публічне джерело актуальної та чесної інформації у сфері будівництва. Кожна земельна ділянка, будинок, квартира (та право власності) матимуть унікальний ідентифікатор, як у всіх прогресивних країнах світу. Сервіс буде зручним, прозорим, доступним усім громадянам", - зазначає Стріхарський.

Що дасть сервіс:

  • Люди нарешті позбудуться бюрократичного пекла, коли виникне необхідність навести лад у документах.
  • Унеможливляться махінації з нерухомістю - нарешті зникне можливість реєструвати один об’єкт за різними адресами.
  • Зникнуть порушення з субсидійної і податкової систем - через відсутність ідентифікатора нині субсидії можуть отримувати люди, які мають багато квартир і не сплачують податки. Натомість страждають ті, кому справді потрібна субсидія.
  • Корисний інструмент для комунальних та інших служб, що нерідко не можуть знайти потрібний їм об’єкт.

Шляхом цифровізації дозвільних процедур в Раді хочуть надавати місцевому самоврядуванню право швидко та ефективно реагувати на незаконні будівництва.

"Горе-надбудови, будинки-монстри повинні назавжди відійти в минуле. Тому наш комітет планує співпрацювати з Комітетом правоохоронної діяльності та разом створити реальну загрозу покарання для всіх порушників, які звикли ухилятися від відповідальності. Для цього з представниками галузі, експертним середовищем та органами влади на місцях напрацюємо відповідний законопроект", - резюмує Андрій Стріхарський.

Нагадаємо, відповідно до офіційної статистики Мінрегіону, за 2019 рік в Україні налічувалося більше ніж 150 проблемних об’єктів житлового будівництва. З них - понад 100 тисяч постраждалих громадян, які залишились без оплачених квартир.

Як писало РБК-Україна, раніше Андрій Стріхарський заявляв, що закон про всеукраїнський референдум (№ 3612), який парламент ухвалив 26 січня у другому читанні, дозволить громадянам України самостійно визначати напрямок розвитку держави шляхом електронного голосування.

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Новини України недвижимостьВерховна РадаАндрей Стріхарський
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