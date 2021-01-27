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Путем е-голосования украинцы смогут самостоятельно определять развитие государства, - Стрихарский

Киев, Среда 27 января 2021 16:38
Путем е-голосования украинцы смогут самостоятельно определять развитие государства, - Стрихарский
Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com /strikharskyi)
Автор: РБК-Украина

Закон о всеукраинском референдуме (№ 3612), который парламент принял 26 января во втором чтении, позволит гражданам Украины самостоятельно определять направление развития государства путем электронного голосования.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский в Facebook.

"Объясню простым языком для избирателей: "референдум" - это форма непосредственной демократии в Украине, способ осуществления власти непосредственно украинским народом, что заключается в принятии (утверждении) гражданами Украины решений путем голосования, так что, теперь украинцы могут самостоятельно определять направление развития государства путем электронного голосования", - написал нардеп.

Он также отметил, что всего за время существования Украины состоялось 2 всеукраинских референдумам:

  • Всеукраинский референдум от 01.12.1991 по поддержке Акта провозглашения независимости Украины от 24.08.1991 года. В референдуме приняло участие около 32 миллионов украинцев, из которых 90% поддержали этот вопрос.
  • Всеукраинский референдум от 16.04.2000 по изменению системы государственного управления. Было 4 вопроса было вынесено на референдум:
    1) ограничение депутатской неприкосновенности; (фактически реализовали по инициативе политической партии "Слуга народа" через 20 лет после референдума);
    2) установление дополнительных оснований для роспуска президентом Украины Верховной рады;
    3) уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300; (вопрос в процессе реализации по инициативе политической партии "Слуга народа" через 20 лет после референдума);
  • 4) формирование двухпалатного парламента.

"На все вопросы украинцы ответили "ДА", но никаких изменений по результатам референдума не состоялось", - добавил Стрихарский.

Напомним, ранее РБК-Украина расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводится об изменениях к Конституции, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмена закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.

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Новости Украины Политика ПарламентреферендумСлуга народаАндрей Стрихарский

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