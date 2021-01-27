Путем е-голосования украинцы смогут самостоятельно определять развитие государства, - Стрихарский

Закон о всеукраинском референдуме (№ 3612), который парламент принял 26 января во втором чтении, позволит гражданам Украины самостоятельно определять направление развития государства путем электронного голосования.
Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский в Facebook.
"Объясню простым языком для избирателей: "референдум" - это форма непосредственной демократии в Украине, способ осуществления власти непосредственно украинским народом, что заключается в принятии (утверждении) гражданами Украины решений путем голосования, так что, теперь украинцы могут самостоятельно определять направление развития государства путем электронного голосования", - написал нардеп.
Он также отметил, что всего за время существования Украины состоялось 2 всеукраинских референдумам:
"На все вопросы украинцы ответили "ДА", но никаких изменений по результатам референдума не состоялось", - добавил Стрихарский.
Напомним, ранее РБК-Украина расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводится об изменениях к Конституции, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмена закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.