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Стрихарский поздравил строителей с праздником: "вы строите историю"

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Воскресенье 14 августа 2022 13:50
Стрихарский поздравил строителей с праздником: "вы строите историю" Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Стрихарский поздравил строителей с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook.

"Поздравляю с Днем строителя! Ваш уникальный профессионализм на самом высоком уровне. Вы строите не только дома и города. Вы строите историю. Пройдут десятилетия, а ваши объекты будут так же крепко стоять. Пусть и ваша жизнь будет такой же стабильной и прочной. Желаю вам, чтобы никогда не заканчивались новые объекты. Стройте счастье своими руками. Желаю вам здоровья, удачи и успеха", - написал Стрихарский.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти 1 млн гривен.

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Андрей Стрихарский
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